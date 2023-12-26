В Минэкологии Башкирии рассказали подробности о новой партии зубров из Беларуси

Три зубра, которых перевезли в Кугарчинский район из Беларуси, находятся в демонстрационном вольере. Других шесть особей разместили в карантинном вольере. Они чипированы и оснащены специальными ошейниками для дистанционного спутникового мониторинга краснокнижных животных. Об этом сообщили в Минэкологии республики.