В Минэкологии Башкирии рассказали подробности о новой партии зубров из Беларуси

Три зубра, которых перевезли в Кугарчинский район из Беларуси, находятся в демонстрационном вольере. Других шесть особей разместили в карантинном вольере. Они чипированы и оснащены специальными ошейниками для дистанционного спутникового мониторинга краснокнижных животных. Об этом сообщили в Минэкологии республики.
Это позволит изучать их перемещения по новой территории. Девять зубров из нацпарка «Беловежская пуща» в Мурадымовское ущелье привезли на минувших выходных. Каждого парнокопытного доставили в отдельной транспортировочной клетке. В феврале часть зубров присоединится к стаду завезенных ранее особей.