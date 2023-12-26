В Башкирии задержали таксиста-нелегала за рулем «сборной» иномарки

В своих социальных сетях руководитель региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов рассказал, что водитель – 35-летний житель Кугарчинского района – систематически нарушал ПДД. Госномера на машине были иностранными. Сверив данные по федеральной базе Госавтоинспекции, инспекторы выяснили, что за собственником авто числится порядка 300 штрафов ГИБДД, общая сумма которых превысила 400 тысяч рублей.

Более того, документы на машину были поддельными, а само транспортное средство завозили в Россию отдельными запчастями. Кроме того, мужчина незаконно занимался пассажирскими перевозками: на момент поимки он вез людей из Исянгулово в Уфу, не имея на то разрешительной документации. Номера иномарки тоже подложные.