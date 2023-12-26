Жителям Башкирии рассказали, как вернуть часть денег за коммуналку

Жители Башкирии могут вернуть часть денег, которые были потрачены на оплату коммунальных услуг. Граждане имеют право получить от государства компенсацию части услуг ЖКХ.

Фото №1 - Жителям Башкирии рассказали, как вернуть часть денег за коммуналку

Во-первых, она полагается льготникам: Ветеранам Великой Отечественной войны и участникам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющие детей-инвалидов, чернобыльцев, тружеников тыла, ветеранов труда, многодетных малоимущих семей. Важно условие: последние три года у них не должно было быть долгов по квартплате, требовать которых УК пришлось бы через суд.

Во-вторых, денежная помощь положена всем людям с невысоким доходом, у которых оплата «коммуналки» занимает значительную часть бюджета. Нормативы такие: для многодетных и неполных семей — от 13%, для одиноко проживающих мужчин старше 60 лет и женщин – 55 лет – от 18%, для одиноко проживающих граждан старше 70 лет – от 16%, для всех остальных – от 20%

Размер выплат в обоих случаях зависит от фактических доходов, размера платежа, занимаемой площади и других параметров. Примерный размер можно самостоятельно рассчитать с помощью он-лайн калькулятора. Подать заявку на получение выплат можно в филиал центра соцзащиты или удобном для вас МФЦ. Если с вами документами все в порядке, вы будет ежемесячно получать на банковскую карту полагающуюся вам сумму.

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