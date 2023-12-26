Жителям Башкирии рассказали, как вернуть часть денег за коммуналку

Размер выплат в обоих случаях зависит от фактических доходов, размера платежа, занимаемой площади и других параметров. Примерный размер можно самостоятельно рассчитать с помощью он-лайн калькулятора. Подать заявку на получение выплат можно в филиал центра соцзащиты или удобном для вас МФЦ. Если с вами документами все в порядке, вы будет ежемесячно получать на банковскую карту полагающуюся вам сумму.