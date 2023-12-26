Жительница Башкирии потеряла в смертельной аварии двух сыновей

В Казани произошла смертельная авария. В ДТП погибли два уроженца Башкирии.

14 декабря около восьми часов вечера 18-летний парень сел за руль арендованного авто «Фольксваген». Стаж вождения молодого человека – один месяц. На перекрёстке улиц Ф. Амирхана и С. Хакима он выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на двух пешеходов 21 и 18 лет.

Пострадавших экстренно госпитализировали. 18-летний молодой человек погиб через 4 часа после ДТП, а его старший брат — через неделю.

Погибшими оказались уроженцы башкирских Чишмов. В Казани молодые люди жили и работали. Братья были похоронены в селе Киргиз-Мияки, откуда родом их мама.