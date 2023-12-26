Глава Башкирии подписал указ об объявлении 2024-го Годом заботы о людях с ОВЗ

Провести следующий год как Год заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья Глава Башкирии предложил 19 декабря в своем Послании Госсобранию республики. По данным Минтруда, сегодня в регионе проживают свыше 250 тысяч человек с инвалидностью, около 93 тысяч из них – трудоспособного возраста.