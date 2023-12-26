Глава Башкирии подписал указ об объявлении 2024-го Годом заботы о людях с ОВЗ

Радий Хабиров подписал указ об объявлении 2024 года Годом заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно указу, правительству поручено до конца января утвердить состав оргкомитета и план мероприятий, определить источники финансирования расходов. Администрациям районов и городов рекомендовано создать оргкомитеты, разработать и утвердить план мероприятий по проведению года и обеспечить его выполнение.
Провести следующий год как Год заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья Глава Башкирии предложил 19 декабря в своем Послании Госсобранию республики. По данным Минтруда, сегодня в регионе проживают свыше 250 тысяч человек с инвалидностью, около 93 тысяч из них – трудоспособного возраста.