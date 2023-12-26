Сегодня в Уфе прошло награждение работников медучреждений республики. В канун Нового года благодарственные письма и почетные грамоты вручили врачам, медсестрам, водителям организаций. Среди них и те, кто после начала спецоперации выезжал на Донбасс, оказывал медицинскую помощь как местному населению, так и нашим военнослужащим.

За это время более 200 башкирских медиков выезжали в командировки в Луганскую и Донецкую народные республики. Многие по нескольку раз. Медики оказывают помощь как взрослым, так и детям. Они признаются, что у многих местных жителей заболевания выявлялись впервые. И на лечение их направляли в медицинские центры страны.