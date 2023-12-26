Волонтеры Стерлибашевского района плетут сети и шьют одежду для бойцов СВО

Волонтеры из Стерлибашевского района отправили на передовую 1200 метров маскировочных сетей, 46 спальных мешков, почти 200 комплектов постельного белья и столько же толстовок. Все это они сплели и пошили за год.

Умело, быстро и с юношеским задором плетутся сети для бойцов СВО. Средний возраст волонтеров движения «Народная сеть» села Стерлибашево – около 60 лет, но здесь это всего ли цифры. Более 25 человек объединяет общая цель – помочь бойцам вернуться домой здоровыми и невредимыми.

Волонтерскому движению села Стерлибашево чуть более года. За этот период желающими помочь сплетено 76 маскировочных сетей, а это более 1 кв километра. Схемы разработаны технологами в испытательной лаборатории, материалы специализированные. Благодаря лентам и ниткам, не имеющим солнечного блика и поглощающим инфракрасные лучи, маскировочные сети становятся настоящей шапкой-невидимкой.

Одну такую маскировочную сеть размером три на шесть метров семь волонтеров плетут в течение недели. Рисунок постоянно усложняется и сейчас напоминает пазл, плести его на самом деле сложно, но волонтеры справляются.

Волонтерам регулярно помогают представители местных трудовых коллективов, среди них персонал ветеринарной станции, детского сада и межпоселенческой библиотеки. Собирают и гумпомощь, теплые одеяла и другие предметы острой необходимости, шьют и чехлы, и мешки для снайперов и разведчиков.

Если волонтеры «Народной сети» обеспечивают бойцов защитой от врага, то в швейном цеху заботятся об их тепле. Помимо спальных мешков, здесь отшивают толстовки, балаклавы, футболки и термобелье. На сегодня силами 15 волонтеров пошито более 700 комплектов различной одежды и предметов для комфортного сна и отдыха.

За швейными машинками тоже пенсионерки, многие из них шить раньше не умели, но ради благого дела научились. На народные деньги закупили оборудование, ткани и уже больше года обеспечивают бойцов на передовой теплой одеждой.