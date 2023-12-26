Башкирский мёд вдохновил школьника из Сочи на создание виртуальной валюты «Медкоин»

Российскому школьнику после посещения стенда Башкортостана на выставке-форуме «Россия» в Москве пришла идея создания виртуальной валюты «Медкоин». Там прошла акция «Елка Инвестжеланий», где можно было предложить свои идеи как взрослым, так и детям.

Роберт Овсепян живет в Сочи, его родители родом из Стерлитамака. Мальчик узнал о том, что республика производит более 7 тысяч тонн мёда и является крупнейшим импортером сладкого продукта.