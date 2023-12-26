Радий Хабиров наградил женщин-военнослужащих полка «Башкортостан»

Первые боевые награды – медали имени генерал-майора Шаймуратова – получили сегодня женщины, военнослужащие полка «Башкортостан». Торжественная церемония прошла в Уфе. Глава республики также вручил Госнаграды лучшим специалистам региона – представителям самых разных отраслей.
Позывной бойца «Колибри» не удивляет. Снаружи девушка и правда хрупкая. Внутри – настоящий боец. Уже семь месяцев медсестра спасает раненых солдат в госпитале. Военнослужащая полка «Башкортостан» из зоны СВО вернулась в краткосрочный отпуск. Нести службу в непростых условиях можно, если знаешь, что дома ждут близкие.
Сегодня боевые награды впервые вручены женщинам – медали имени Шаймуратова будут носить бойцы медицинской роты. Радий Хабиров отметил, что мужество и отвагу воины полка «Башкортостан», именных батальонов, контрактники и мобилизованные проявляют каждый день.
Из рук главы республики госнаграды получили лучшие в профессии, отдавшие любимому делу не один десяток лет. Наша коллега Яна Сотникова стала заслуженным журналистом России. Стаж работы радиоведущей – более 35 лет. Один из самых известных конкурсов в Башкортостане и за его пределами – «Уфимская волна» – детище Яны Сотниковой.
Ильяс Валеев более 40 лет посвятил педагогике. Его путь был непростым, но интересным – от сельского учителя до доктора педагогических наук. Он один из инициаторов открытия памятника Салавату Юлаеву в городе Палдиски. А ещё народный учитель в 1980 году установил моду на красные ленты «Выпускник».
Государственные награды сегодня получили более 50 человек – это люди самых разных профессий, участники спецоперации. Каждый из них достойно служит Родине как на поле боя, так и в трудовом тылу.