Радий Хабиров наградил женщин-военнослужащих полка «Башкортостан»

Первые боевые награды – медали имени генерал-майора Шаймуратова – получили сегодня женщины, военнослужащие полка «Башкортостан». Торжественная церемония прошла в Уфе. Глава республики также вручил Госнаграды лучшим специалистам региона – представителям самых разных отраслей.

Позывной бойца «Колибри» не удивляет. Снаружи девушка и правда хрупкая. Внутри – настоящий боец. Уже семь месяцев медсестра спасает раненых солдат в госпитале. Военнослужащая полка «Башкортостан» из зоны СВО вернулась в краткосрочный отпуск. Нести службу в непростых условиях можно, если знаешь, что дома ждут близкие.

Мою маму благодарю, сына и дочь – за терпение, вы настоящие герои. позывной «Колибри», медицинская сестра полка «Башкортостан»

Сегодня боевые награды впервые вручены женщинам – медали имени Шаймуратова будут носить бойцы медицинской роты. Радий Хабиров отметил, что мужество и отвагу воины полка «Башкортостан», именных батальонов, контрактники и мобилизованные проявляют каждый день.

Личный состав нашего мотострелкового полка с первых месяцев нахождения на СВО показал самоотверженность и профессионализм при решении поставленных командованием задач. Подразделения полка смогли сломить многомесячную оборону противника, продвинуться вперёд и занять господствующие высоты. Командование очень высоко ценит бойцов из Башкирии. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Из рук главы республики госнаграды получили лучшие в профессии, отдавшие любимому делу не один десяток лет. Наша коллега Яна Сотникова стала заслуженным журналистом России. Стаж работы радиоведущей – более 35 лет. Один из самых известных конкурсов в Башкортостане и за его пределами – «Уфимская волна» – детище Яны Сотниковой.

Ильяс Валеев более 40 лет посвятил педагогике. Его путь был непростым, но интересным – от сельского учителя до доктора педагогических наук. Он один из инициаторов открытия памятника Салавату Юлаеву в городе Палдиски. А ещё народный учитель в 1980 году установил моду на красные ленты «Выпускник».