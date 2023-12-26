В Уфе открылся обновлённый Республиканский молодёжный психологический центр

Реновация была организована в рамках реализации программы комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых». Это старейшее учреждение в системе. Помимо оказания психологической помощи, оно также служит методологической базой для всей отрасли молодёжной политики.

В центре созданы современные сервисы для оказания первичной психологической поддержки. Работают индивидуальные кабинеты приёма посетителей. Там же расположена психолого-диагностическая лаборатория, арт-мастерская. Как отметили специалисты, это не первый современный центр для молодёжи, который открыт в регионе.

Тренд на создание современных молодёжных пространств задал глава нашей республики Хабиров Радий Фаритович. Два года назад мы уже открыли первое современное молодёжное пространство «Йәшлек house», которое функционирует в исторической части города. Там постоянное движение, там постоянные креативные идеи, и он работает 24 на 7. Молодёжный психологический центр – это несколько иное, это то уютное место, куда может прийти молодой человек, куда может прийти житель нашей республики и получить квалифицированную, качественную психологическую помощь.

Яна Гайдук, председатель Государственного комитета по молодёжной политике Республики Башкортостан
Фото №1 - В Уфе открылся обновлённый Республиканский молодёжный психологический центр

В открытии центра приняли участие руководитель администрации Главы Башкортостана Максим Забелин, министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова, представители общественных организаций региона. Для гостей организовали экскурсию по учреждению, которое оснащено самым современным диагностическим оборудованием, штат укомплектован квалифицированными психологами, которые в смену готовы принять в общей сложности до 30 посетителей. Было отмечено, что за последнее время фиксируется рост количества молодёжи, которая обращается за профессиональной помощью. И центр будет способствовать решению их проблем.

Важность психологической помощи очень трудно переоценить. Это мы почувствовали во время пандемии, и сейчас, во время специальной военной операции, мы каждый день ощущаем, насколько нужно поддержать человека словом, выслушать его, узнать, что у человека на душе. Иногда это важнее, чем лекарство.

Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан
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