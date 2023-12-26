В Уфе открылся обновлённый Республиканский молодёжный психологический центр

Реновация была организована в рамках реализации программы комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых». Это старейшее учреждение в системе. Помимо оказания психологической помощи, оно также служит методологической базой для всей отрасли молодёжной политики.
В центре созданы современные сервисы для оказания первичной психологической поддержки. Работают индивидуальные кабинеты приёма посетителей. Там же расположена психолого-диагностическая лаборатория, арт-мастерская. Как отметили специалисты, это не первый современный центр для молодёжи, который открыт в регионе.
В открытии центра приняли участие руководитель администрации Главы Башкортостана Максим Забелин, министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова, представители общественных организаций региона. Для гостей организовали экскурсию по учреждению, которое оснащено самым современным диагностическим оборудованием, штат укомплектован квалифицированными психологами, которые в смену готовы принять в общей сложности до 30 посетителей. Было отмечено, что за последнее время фиксируется рост количества молодёжи, которая обращается за профессиональной помощью. И центр будет способствовать решению их проблем.