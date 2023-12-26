В Уфе открылся обновлённый Республиканский молодёжный психологический центр

Тренд на создание современных молодёжных пространств задал глава нашей республики Хабиров Радий Фаритович. Два года назад мы уже открыли первое современное молодёжное пространство «Йәшлек house», которое функционирует в исторической части города. Там постоянное движение, там постоянные креативные идеи, и он работает 24 на 7. Молодёжный психологический центр – это несколько иное, это то уютное место, куда может прийти молодой человек, куда может прийти житель нашей республики и получить квалифицированную, качественную психологическую помощь.

Яна Гайдук, председатель Государственного комитета по молодёжной политике Республики Башкортостан