В Минтрансе Башкирии подвели предварительные итоги дорожных работ

В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в республике отремонтировали 209 км дорог, в их числе и семь мостов. На эти цели было направлено более 10,5 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов.

Сегодня представители регионального Минтранса провели пресс-конференцию, где подвели предварительные итоги дорожных работ за 11 месяцев года. Одним из главных событий стал запуск Зининского путепровода. Продолжаются работы на Шакшинском мосту, Южных воротах и объекте «Восточный выезд».