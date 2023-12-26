Уфа летом 2023 года стала самым жарким городом России

Летом в 2023 году башкирская столица стала самым жарким городом России. По информации пресс-службы "Яндекс Погода", именно в Уфе зарегистрирована самая высокая температура. 

Фото №1 - Уфа летом 2023 года стала самым жарким городом России

Этим летом термометр показал самую высокую отметку - 41 градус жары. Столица региона оставила позади Краснодар, в котором максимальная температура воздуха составила +39 градусов. 

Также Уфа оказалась в числе самых солнечных городов страны. Среди всех населенных пунктов страны больше всего солнечных дней оказалось в Краснодаре (116 дней) и Уфе (115 дней).

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