В Уфе прошло заседание Республиканского совета по СПО

Один миллион специалистов по рабочим профессиям должны подготовить ссузы в ближайшие пять лет – задача, поставленная президентом страны. Об этом сегодня заявил Радий Хабиров. Глава республики принял участие в заседании Республиканского совета по среднему профессиональному образованию.

По мнению руководителя региона, в развитии СПО очень важно учитывать современные тренды, запросы нашей экономики. Готовить нужно в первую очередь тех специалистов, в которых остро нуждается промышленность, медицина и другие отрасли. Решать эти задачи помогает в частности федеральный проект «Профессионалитет». Благодаря участию в нём в колледжах республики в этом году создали восемь центров по приоритетным отраслям.

В следующем году в республике будет создано ещё 6 кластеров – 3 образовательных и 3 образовательно-производственных. Всего в республике 14 кластеров, по их числу мы лучшие в России. Это результат системного партнерства колледжей с работодателями. Всего в рамках федерального проекта  «Профессионалитет» республикой было привлечено 1 млрд 152 млн рублей из федерального бюджета. 

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Заседание проходило в Уфимском многопрофильном профессиональном колледже. Материально-техническую базу учебного заведения как раз укрепили благодаря проекту «Профессионалитет». Глава республики перед началом заседания ознакомился с инфраструктурой колледжа. Также состоялась церемония награждения работников ссузов. За достижения лучшим колледжам руководитель региона вручил гранты в размере 30 млн рублей. 20 именных сертификатов с денежной выплатой в 690 тыс. рублей получили преподаватели и мастера производственного обучения.

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