В Уфе прошло заседание Республиканского совета по СПО

Один миллион специалистов по рабочим профессиям должны подготовить ссузы в ближайшие пять лет – задача, поставленная президентом страны. Об этом сегодня заявил Радий Хабиров. Глава республики принял участие в заседании Республиканского совета по среднему профессиональному образованию.

По мнению руководителя региона, в развитии СПО очень важно учитывать современные тренды, запросы нашей экономики. Готовить нужно в первую очередь тех специалистов, в которых остро нуждается промышленность, медицина и другие отрасли. Решать эти задачи помогает в частности федеральный проект «Профессионалитет». Благодаря участию в нём в колледжах республики в этом году создали восемь центров по приоритетным отраслям.

В следующем году в республике будет создано ещё 6 кластеров – 3 образовательных и 3 образовательно-производственных. Всего в республике 14 кластеров, по их числу мы лучшие в России. Это результат системного партнерства колледжей с работодателями. Всего в рамках федерального проекта «Профессионалитет» республикой было привлечено 1 млрд 152 млн рублей из федерального бюджета. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан