В Уфе прошло заседание Республиканского совета по СПО

Один миллион специалистов по рабочим профессиям должны подготовить ссузы в ближайшие пять лет – задача, поставленная президентом страны. Об этом сегодня заявил Радий Хабиров. Глава республики принял участие в заседании Республиканского совета по среднему профессиональному образованию.
По мнению руководителя региона, в развитии СПО очень важно учитывать современные тренды, запросы нашей экономики. Готовить нужно в первую очередь тех специалистов, в которых остро нуждается промышленность, медицина и другие отрасли. Решать эти задачи помогает в частности федеральный проект «Профессионалитет». Благодаря участию в нём в колледжах республики в этом году создали восемь центров по приоритетным отраслям.
Заседание проходило в Уфимском многопрофильном профессиональном колледже. Материально-техническую базу учебного заведения как раз укрепили благодаря проекту «Профессионалитет». Глава республики перед началом заседания ознакомился с инфраструктурой колледжа. Также состоялась церемония награждения работников ссузов. За достижения лучшим колледжам руководитель региона вручил гранты в размере 30 млн рублей. 20 именных сертификатов с денежной выплатой в 690 тыс. рублей получили преподаватели и мастера производственного обучения.