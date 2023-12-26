В Уфе открыли пять ледовых городков

Пять ледовых городков открыли сегодня в Уфе: на площади Орджоникидзе, площади перед ДК «Ядкарь» в Нижегородке, в парке Дёмского района и в Кузнецовском затоне. Официальное открытие ледового городка прошло и на площади перед парком «Волна» в Затоне.

Детям и их родителям организовали новогодние конкурсы и веселые игры. Дед Мороз со Снегурочкой, прибывшие на коммунальном картеже, поздравили гостей мероприятия с наступающим Новым годом и зажгли огни на ёлке.