В Уфе открыли пять ледовых городков

Пять ледовых городков открыли сегодня в Уфе: на площади Орджоникидзе, площади перед ДК «Ядкарь» в Нижегородке, в парке Дёмского района и в Кузнецовском затоне. Официальное открытие ледового городка прошло и на площади перед парком «Волна» в Затоне.
Детям и их родителям организовали новогодние конкурсы и веселые игры. Дед Мороз со Снегурочкой, прибывшие на коммунальном картеже, поздравили гостей мероприятия с наступающим Новым годом и зажгли огни на ёлке.
Жителей Ленинского района также поздравил и глава местной администрации Олег Котов. Всего на территории района в этом году установлено более 25 ёлок возле торговых центров и во дворах домов, 9 хоккейных площадок, 3 катка, в том числе на территории пространства «Арт-квадрат» и центра спортивной подготовки им. Римы Баталовой.