Академик ТВ и радио Шаура Гильманова отмечает 70-летие

Действительный член Евразийской академии телевидения и радио Шаура Гильманова отмечает свой 70-летний юбилей. Она – автор десятков циклов передач, фильмов, которые вошли в золотой фонд ТВ. Сейчас мастер пера уделяет большое внимание обучению журналистов. На базе ТРК «Башкортостан» действует школа-студия телерадиоискусства, которая открыла дорогу в профессию многим молодым специалистам.

Без такой тяжелой звукозаписывающей аппаратуры раньше было никуда. И нередко тащить её в руках выпадало самой хрупкой девушке. Каждая минута записанного на пленку интервью была по-настоящему на вес золота. Плюс был – технику в таком железном корпусе можно было использовать в качестве стула, шутит Шаура Гильманова. В музее нашей телекомпании нет ни одной аппаратуры, с которой ей бы не доводилось работать.

Сегодня уже смартфон может заменить многое. Свой трудовой путь Шаура Гильманова начала с радио, которому она отдала 16 лет. А в 1990 году пришла работать на телевидение. И стала одной из тех, кто начал писать летопись современного ТВ. Она первой из женщин получила журналистскую премию им. Шагита Худайбердина. Выпуски программы о культурной жизни республики она вела на трёх языках – русском, башкирском, татарском. Отдельного внимания заслуживают передачи Шауры Габбасовны, посвященные творчеству Мустая Карима. Именно в них она донесла широким массам философию народного поэта и отдельных его произведений.

Поэтому Шауру Гильманову смело можно назвать хранителем истории телевидения республики. И кому, как не ей, проводить экскурсии по Телецентру. Тем более что многие созданные ею проекты остаются в эфире и по сей день.

На данный момент Шаура Гильманова возглавляет школу-студию телерадиоискусства. Здесь дополнительное образование получили более 2 тыс. человек. Сейчас академик телевидения и радио ставит перед собой задачу оцифровки архива. И как бы время не меняло профессию, одно правило, по мнению Шауры Габбасовны, всегда должно быть первостепенным.