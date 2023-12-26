В Уфе прошел ХХХII Кубок республики по тхэквондо ГТФ, посвящённый Дню работника органов госбезопасности. Турнир был закрытым, участие в нём принимали только башкирские спортсмены. Это было сделано для того, чтобы выявить сильнейших атлетов в регионе в разных возрастных категориях: до 12, 14, 15,17 и старше 18 лет.

В фестивальной части программы приняли участие ребята до 10 лет. Остальные соревновались в разных разделах лично-командных дисциплин. Всего на турнир в Уфу приехали 700 тхэквондистов. Самые многочисленные коллективы были представлены спортсменами Уфы, Нефтекамска, Стерлитамака, а также Краснокамского и Кармаскалинского районов республики. Турнир стал отборочным на первенство страны, которое пройдет в мае следующего года.