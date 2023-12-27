В Башкирии заблудившийся охотник провел в лесу почти сутки

В полицию города Агидели обратилась женщина и сообщила о пропаже мужа. По ее словам, 76-лений супруг рано утром отправился на охоту в деревню Саклово Краснокамского района Башкирии и пропал.

Искать пожилого мужчину отправились спасатели и сотрудники полиции. Только утром следующего дня экипаж ДПС обнаружил пропавшего охотника в лесу, примерно в 20 километрах от населенного пункта. Он провел там пости сутки.

Как рассказал сам мужчина, он заблудился из-за сильной метели. Шел по следу зайца, а обратную дорогу потерял, так как все перемело.

Автоинспекторы доставили пострадавшего домой.