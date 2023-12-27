Где в Башкирии можно отдать подпись в поддержку выдвижения Путина на выборы-2024

Сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на президентские выборы 2024 года набирает обороты. Силами волонтеров и активистов молодежных организаций сбор проводится в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Белорецке, Бирске, Октябрьске, Чишмах, Нефтекамске, Агидели. Отдать свой голос в поддержку можно по будням, а также в выходные дни в крупных торговых центрах республики, при себе иметь паспорт.