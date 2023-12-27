В Башкирии неосторожность водителя послужила причиной смертельной аварии

Приговор по уголовному делу в отношении уфимца вынес Калининский районный суд города.

В пресс-службе региональной прокуратуры рассказали, что в июне текущего года, водитель, управляя автомобилем Skoda Octavia, отвлекся на дороге, чтобы поднять солнцезащитные очки. В результате он выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet Niva.

Водитель внедорожника от полученных травм скончался на месте, его пассажир получил тяжкий вред здоровью.