В Башкирии неосторожность водителя послужила причиной смертельной аварии

Приговор по уголовному делу в отношении уфимца вынес Калининский районный суд города.

Фото №1 - В Башкирии неосторожность водителя послужила причиной смертельной аварии

В пресс-службе региональной прокуратуры рассказали, что в июне текущего года, водитель, управляя автомобилем Skoda Octavia, отвлекся на дороге, чтобы поднять солнцезащитные очки. В результате он выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet Niva.

Водитель внедорожника от полученных травм скончался на месте, его пассажир получил тяжкий вред здоровью.

Подсудимый полностью признал свою вину. Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Кроме того, на два года вынесен запрет на управление транспортными средствами.   

7eget
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии