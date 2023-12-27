Жители Башкирии готовятся к участию в ППМИ в 2024 году

Результат целенаправленной работы. В районах и городах готовятся к участию в программе поддержки местных инициатив на 2024 год. В сельсоветах проводят сходы граждан и обсуждение проектов.
Так, в Аургазинском районе одна из самых активных деревень – Балыклыкуль – представила на этот раз заявку по созданию мемориального комплекса в память о павших солдатах Великой Отечественной. Его намерены посвятить землякам, принимавшим участие в войне.
В числе самых активных и деревня Ибраево. Там за 8 лет участия реализовали 6 проектов ППМИ. После схода граждан было принято решение подать заявку на приобретение дополнительного оборудования к трактору. Это позволит использовать его более эффективно в любое время года.