Жители Башкирии готовятся к участию в ППМИ в 2024 году

Результат целенаправленной работы. В районах и городах готовятся к участию в программе поддержки местных инициатив на 2024 год. В сельсоветах проводят сходы граждан и обсуждение проектов.

Так, в Аургазинском районе одна из самых активных деревень – Балыклыкуль – представила на этот раз заявку по созданию мемориального комплекса в память о павших солдатах Великой Отечественной. Его намерены посвятить землякам, принимавшим участие в войне.