Доброволец СВО из Туймазов рассказал о службе в полку «Башкортостан»

Боец СВО с позывным «Старый» недавно прибыл в краткосрочный отпуск. Мужчина – продолжатель династии стражей правопорядка: в милиции служили его дед и отец. Сам воин тоже долгое время работал в системе МВД.

С ним встретилась корреспондент издания «Туймазинский вестник» Ляля Мусина. По словам добровольца, прежде чем отправиться на Донбасс, он долго взвешивал все «за» и «против». А летом, не сказав родным ни слова, поехал в военкомат и подписал контракт. Попал в полк «Башкортостан».

Я родился и рос в СССР. Для меня, как и для сотен тысяч моих ровесников, слова Родина, патриотизм, защита Отечества – не пустой звук. Родные, конечно, к этому были не готовы. Но взрослый сын меня понял, сказал: «Отец, только поаккуратнее там». Доброволец СВО, позывной «Старый»

Сначала какое-то время контрактник привыкал к боевой обстановке. Сейчас для него все обыденно. Боец рассказал, что наше командование бережет людей и без нужды не рискует жизнями солдат. А противник, говорит туймазинец, уже выдыхается.

Кроме того, изменилось настроение населения в тылу. Если раньше в зону спецоперации уходили только взрослые мужчины, то сейчас в военкоматах много тех, кому нет и сорока.

А мы напомним, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Также все желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.