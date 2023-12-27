В Уфе задержали 9 пьяных водителей

Было выявлено 376 нарушений правил дорожного движения. Инспекторами были задержаны 9 водителей в состоянии опьянения, выявлено 56 нарушений правил использования ремней безопасности, 49 несоблюдений требований дорожных знаков, разметки, 36 невыполнений требования уступить дорогу пешеходам, 16 нарушений правил перевозки детей-пассажиров. Также семь пешеходов привлечены к ответственности за нарушение требований ПДД.