К 450-летию Уфы в городе появится улица Федора Шаляпина

В башкирской столице появится улица в честь русского оперного певца Федора Шаляпина. Об этом сегодня в ходе итоговой пресс-конференции сообщил глава муниципалитета Ратмир Мавлиев.

Он подчеркнул, что улица имени Шаляпина должна появиться к юбилею города. В настоящее время власти работают над этим вопросом, дабы восстановить историческую справедливость.