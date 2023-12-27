Глава Башкирии поздравил спасателей с профессиональным праздником

В России сегодня отмечают День спасателя. С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов поздравил глава республики. Радий Хабиров отметил, что спасательные подразделения являются надёжной оперативной службой по оказанию экстренной помощи и обеспечению безопасности и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Спасатели завоевали глубокое уважение населения республики благодаря своим слаженным действиям, высокому профессионализму, решительности и мужеству, готовности выполнить свой долг в самых трудных, опасных условиях, быстро прийти на помощь всем, кто оказался в беде, сказал глава республики. Он поблагодарил сотрудников и ветеранов за их труд и выразил уверенность в том, что спасатели и впредь останутся гарантом защиты жителей в чрезвычайных ситуациях.