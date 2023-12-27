В ЛНР из Башкирии прибыл гумконвой для бойцов СВО и местных жителей

В Луганскую Народную Республику прибыл очередной гуманитарный конвой из 19 фур из Башкортостана. Внутри груз для военнослужащих башкирских добровольческих соединений Минобороны и войск Национальной гвардии России.

Это то, что заказывали сами бойцы. Туда вошли пило- и стройматериалы, дрова, автоприцеп, мобильные бани, печки-буржуйки, инструменты, тепловые пушки. Помимо этого, в коробках и теплая одежда, спальные мешки, продукты, средства гигиены, именные посылки. Также для службы пригодятся ноутбуки, рации, прицелы и тепловизоры.