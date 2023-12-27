В Уфе наградили победителей акселератора «Импульс университета 2.0»

Приложения со скидочными товарами и онлайн-помощник для микробиологов. Это разработки уфимских студентов. В столице Башкортостана наградили победителей акселератора «Импульс университета 2.0». Его организовал Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня. Участниками стали 260 обучающихся с 74 проектными инициативами.

Акселератор проходил в несколько этапов. По итогам определили 9 победителей, которые суммарно получили более 5 млн рублей. Разработки будут профинансированы: 20% выделят из республиканского бюджета и 80% из средств университетов-участников Евразийского НОЦ. В Уфе конкурс организовывали во второй раз. Проект продолжат и в следующем году.