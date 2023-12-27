В Уфе спасатели в костюмах Деда Мороза и Снегурочки пришли к школьникам через окно

Дед Мороз и Снегурочка приходят через окно. Необычную новогоднюю акцию провели сотрудники Управления гражданской защиты Уфы. В костюмах сказочных персонажей они на тросах спустились с крыши и вошли в окно к воспитанникам столичной коррекционной школы-интерната №92. Там учатся дети с ограниченными возможностями здоровья.

Для ребят провели конкурсы и викторины, а после и сами ученики порадовали Деда Мороза и Снегурочку стихотворениями. И, конечно же, в конце все получили подарки. Праздник стал частью традиционной акции «Предновогодний марафон безопасности».