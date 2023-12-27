В Уфе будет введён режим повышенной готовности

В Уфе на период новогодних праздников будет введён режим повышенной готовности. 26 декабря в столице состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Особый режим будет введён с 30 декабря по 8 января. Как отметил вице-мэр Уфы Сергей Кожевников, администрация города и все службы должны обеспечить стабильную работу.
Первоочередное внимание будет направлено на новогодние площадки, где будут гулять дети и родители, а также следует организовать бесперебойное обеспечение горожан электричеством, теплом, водой и газом.