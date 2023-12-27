В Уфе в новогоднюю ночь пройдет музыкальный марафон

В концерте примут участие заслуженные и народные артисты и мастера искусств Башкирии. В их числе: Радиф Зарипов, Александр Петров, Айтуган Вальмухаметов, оркестр «Бишбармак», группа «Ант», Радмир Хасанов, Алтынай Валитов и многие другие. Помимо прочего, в программе праздника – Дед Мороз и Снегурочка, аниматоры с современной игровой программой для детей, энергичные танцы, чтобы не замерзнуть.