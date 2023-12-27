Жителей Башкирии предупредили об очередной магнитной буре

Метеозависимые люди в этот период могут столкнуться с головокружением, обострением хронических болезней, болями в суставах и скачками давления. В такие периоды рекомендуется избегать повышенных нагрузок, пить больше воды, сохранять спокойствие и питаться полезными продуктами.