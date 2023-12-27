Жителей Башкирии предупредили об очередной магнитной буре

Сегодня, 27 декабря, к Земле приблизилась мощная магнитная буря после вспышек на Солнце. Влияние астрономического явления может ощущаться следующие пять дней.
Конкретно в Уфе пик малой геомагнитной бури ожидается в 18:00. Следующая буря настигнет вечером 31 декабря и продлится до 15:00 1 января 2024 года.
Метеозависимые люди в этот период могут столкнуться с головокружением, обострением хронических болезней, болями в суставах и скачками давления. В такие периоды рекомендуется избегать повышенных нагрузок, пить больше воды, сохранять спокойствие и питаться полезными продуктами.