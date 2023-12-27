Стало известно, сколько двойняшек и тройняшек родилось в Башкирии в 2023 году

В Башкирии посчитали количество двойняшек и тройняшек. По информации пресс-службы госкомитета РБ по делам юстиции, по состоянию на 26 декабря в этому году органы ЗАГС региона зарегистрировали 341 двойню и 3 тройни.

Отметим, что семьи, в которых родился второй ребенок, могут рассчитывать на материнский семейный капитал. Сегодня эта сумма составляет 775 628 рублей. Кроме того, для таких семей действует льготная ипотека.