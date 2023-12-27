В Башкирии МЧС начало подготовку к новогодним праздникам

МЧС России по республике начало подготовку к новогодним праздникам. По статистике, в это время количество пожаров возрастает в пять раз. Источниками возгорания становятся елочные гирлянды, обогреватели и пиротехника. Представляют опасность и экстремальные зимние виды спорта, а также любая деятельность, совершенная в состоянии алкогольного опьянения.

Встреча Нового года всегда сопровождается хорошим настроением и праздничным весельем. К сожалению, в это время возрастает количество происшествий, связанными с пожарами, авариями. Травмируются спортсмены, дети и рыбаки, подвергают себя опасности на водоемах. В этом году только в праздничные дни при пожарах на территории Республики Башкортостан погибли 15 человек, при ДТП – 10 человек.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра Республики Башкортостан

Во время брифинга, посвященного вопросам безопасности в период новогодних выгодных, гражданам напомнили о важности соблюдения базовых мер предосторожности. Также подвели итоги года. Так, детская смертность в пожарах в республике снизилась с 12 до 5 случаев. А количество людей, спасенных благодаря автономным извещателям, увеличилось. Мероприятие приурочили к Дню спасателя. 

Спасатель – это такая профессия, которая отличается от любых других. Если люди бегут от опасности, мы, наоборот, идем туда навстречу. И в этой профессии работают мужественные люди. Если для простого человека это героизм, то для спасателя это простая работа.

Марат Латыпов, начальник главного Управления МЧС России по Республике Башкортостан
7eget
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями