В Башкирии МЧС начало подготовку к новогодним праздникам

МЧС России по республике начало подготовку к новогодним праздникам. По статистике, в это время количество пожаров возрастает в пять раз. Источниками возгорания становятся елочные гирлянды, обогреватели и пиротехника. Представляют опасность и экстремальные зимние виды спорта, а также любая деятельность, совершенная в состоянии алкогольного опьянения.
Во время брифинга, посвященного вопросам безопасности в период новогодних выгодных, гражданам напомнили о важности соблюдения базовых мер предосторожности. Также подвели итоги года. Так, детская смертность в пожарах в республике снизилась с 12 до 5 случаев. А количество людей, спасенных благодаря автономным извещателям, увеличилось. Мероприятие приурочили к Дню спасателя.