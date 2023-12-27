В Башкирии МЧС начало подготовку к новогодним праздникам

Встреча Нового года всегда сопровождается хорошим настроением и праздничным весельем. К сожалению, в это время возрастает количество происшествий, связанными с пожарами, авариями. Травмируются спортсмены, дети и рыбаки, подвергают себя опасности на водоемах. В этом году только в праздничные дни при пожарах на территории Республики Башкортостан погибли 15 человек, при ДТП – 10 человек.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра Республики Башкортостан