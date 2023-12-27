В МВД Башкирии рассказали подробности жестокого убийства жительницы Стерлитамака

В Стерлитамаке задержан 42-летний мужчина по обвинению в убийстве своей бывшей супруги, 1987 года рождения.

В пресс-службе МВД республики уточнили, что в ночь с 23 на 24 декабря житель деревни Покровка проник в квартиру, где жила его бывшая жена со своим 16-летним сыном. На руки подростка он надел наручники и угрожал ему пистолетом.

Злоумышленник набросился на женщину, когда та вернулась в квартиру, нанес ей несколько ударов ножом в область шеи и грудной клетки. Она скончалась. В этот момент сыну потерпевшей удалось вырваться из квартиры и через знакомых передать в полицию информацию о происшествии.

Ориентировка на подозреваемого была передана всем патрулям города: он хотел скрыться на своей машине, но его заметили автоинспекторы.

В настоящее время мужчина заключен под стражу, с ним проводят следственные действия, назначена психолого-психиатрическая экспертиза.