В Правительстве Башкирии вручили награды за освещение жизни республики

В Правительстве Башкортостана наградили журналистов и сотрудников пресс-служб, работающих в региональных ведомствах. Это люди, которые рассказывают о достижениях в различных сферах деятельности, сообщают об актуальных мерах поддержки, о новшествах и не только, передают информацию, которая может быть полезной для жителей.
Почетные грамоты и благодарственные письма вручал вице-премьер Правительства Азамат Абдрахманов. Он отметил, что в условиях глобального кризиса СМИ, или, как их еще называют, представители четвертой власти, помогают противостоять фейкам. В списке награжденных – несколько десятков человек, в том числе и сотрудники телеканала БСТ, а также корреспонденты федеральных изданий, работающие в Башкортостане.