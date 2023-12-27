В Правительстве Башкирии вручили награды за освещение жизни республики

В Правительстве Башкортостана наградили журналистов и сотрудников пресс-служб, работающих в региональных ведомствах. Это люди, которые рассказывают о достижениях в различных сферах деятельности, сообщают об актуальных мерах поддержки, о новшествах и не только, передают информацию, которая может быть полезной для жителей.