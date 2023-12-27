В Башкирии госавтоинспекторы помогли потушить загоревшийся автомобиль

Экипаж ДПС в составе лейтенанта полиции Руслана Ахматгалина и стажера Радмира Мусина нёс патрульную службу. По рации им передали сообщение, что на одной из парковок загорелась машина. Приехав на место, полицейские увидели, что горит фургон. Не теряя ни минуты, они взяли у охранника лопаты и стали закидывать автомобиль снегом. Так удалось частично потушить огонь до приезда пожарных и не дать пламени распространиться дальше.