Сборная Башкирии стала серебряным призёром Кубка страны по фехтованию

Начнем с успехов башкирских спортсменов на соревнованиях российского уровня. Сборная республики по рапире стала серебряным призером Кубка страны по фехтованию. В полуфинале представители нашего региона победили сборную Санкт-Петербурга – 45:29. Соревнования проходили в Краснодарском крае.

Тем временем, в Коломне состоялся чемпионат России по шорт-треку. Олимпийский чемпион Семён Елистратов победил в многоборье.

Во второй соревновательный день прошли старты на дистанции 1000 метров и в суперфинале на 3000 метров. Елистратов выиграл оба старта. Ранее он стал первым на дистанции 1500 метров.