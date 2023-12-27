В Уфе прошла республиканская ёлка

В концертном зале «Башкортостан» сегодня прошла республиканская ёлка. В новогоднем представлении приняли участие более тысячи школьников со всего региона. Приглашение на ёлку получили отличники учебы, дети участников СВО, ребята с ограниченными возможностями здоровья и оставшиеся без попечения родителей.

Иван приехал на ёлку развлекаться, а получилось, что развлекает сам. Мальчик с трех лет музицирует, поэтому без любимого инструмента не поехал даже на праздник. На главную ёлку республики он попал впервые, и поездка накануне Нового года стала лучшим подарком.

Посещение главной ёлки подарили более чем тысяче школьников со всей республики. Хороводы вокруг зелёной красавицы, встреча с Дедом Морозом, героями мультфильмов и новогоднее представление – программа традиционно разнообразная.

Приглашенных детей оказалось так много, что их разделили на два потока. К слову, ежегодно выделяются средства на покупку подарков детям до 14 лет из семей, имеющих пять и более детей. В этом году сумма составила почти 6 миллионов рублей.