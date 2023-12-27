Башкирские спортсмены выступили на соревнованиях по велоспорту в дисциплине BMX фристайл

Башкирские спортсмены успешно выступили на соревнованиях по велоспорту в дисциплине BMX фристайл. В Татарстане прошёл детский фестиваль уличных культур «УРАМ». Сразу несколько спортсменов из нашей республики сумели подняться на пьедестал почёта. В Башкортостане это относительно молодой и развивающийся вид спорта.
Дух захватывает, когда совсем юные райдеры выполняют свои трюки. Их названия непосвященному мало о чём скажут. Тут лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Альберт Гумиров выступает в самой младшей категории 9-10 лет. Несмотря на то, что порой попытки выполнить элемент заканчиваются обидными падениями, Альберт мужественно идёт дальше. На минувших соревнованиях в Казани он сумел занять второе место.
Ещё одним призёром казанских стартов стал Тимур Зарафутдинов. Он выступал в возрастной категории постарше – 11-12 лет. В конечном счёте спортсмену удалось подняться на третью ступень пьедестала.
В категории 13-14-летних представители Башкортостана и вовсе заняли две верхние строчки. На вторую ступень пьедестала поднялся Егор Кузнецов.
Аскар Акбулатов стал единственным чемпионом из Уфы на прошедших в Казани фестивале. На площадке победитель ярко выделяется своим шлемом.
Соревнования в Казани проходили в самом большом крытом скейт-парке в России – «Урам». Уфимские ребята занимаются на единственном подобном объекте в республике на улице Гурьевской.
Таким образом планы на следующий год у башкирских спортсменов очень большие. Впереди важные соревнования и возможность выйти на новый уровень мастерства.