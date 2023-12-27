Башкирские спортсмены выступили на соревнованиях по велоспорту в дисциплине BMX фристайл

Башкирские спортсмены успешно выступили на соревнованиях по велоспорту в дисциплине BMX фристайл. В Татарстане прошёл детский фестиваль уличных культур «УРАМ». Сразу несколько спортсменов из нашей республики сумели подняться на пьедестал почёта. В Башкортостане это относительно молодой и развивающийся вид спорта.

Дух захватывает, когда совсем юные райдеры выполняют свои трюки. Их названия непосвященному мало о чём скажут. Тут лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Альберт Гумиров выступает в самой младшей категории 9-10 лет. Несмотря на то, что порой попытки выполнить элемент заканчиваются обидными падениями, Альберт мужественно идёт дальше. На минувших соревнованиях в Казани он сумел занять второе место.

У меня все получилось то, что я хотел. Но я там не перелетал фигуры, поэтому я там занял второе место. Альберт Гумиров, призер соревнований по BMX

Ещё одним призёром казанских стартов стал Тимур Зарафутдинов. Он выступал в возрастной категории постарше – 11-12 лет. В конечном счёте спортсмену удалось подняться на третью ступень пьедестала.

Соревнования были очень масштабные. Выступил я неплохо, третье место на таких крупных соревнованиях. Хорошие трюки получились, новые. Большой парк. Тимур Зарафутдинов, призёр соревнований по BMX

В категории 13-14-летних представители Башкортостана и вовсе заняли две верхние строчки. На вторую ступень пьедестала поднялся Егор Кузнецов.

Мы катаемся на специальных велосипедах с укороченной рамой. Крутим на них разные трюки. Можем полные обороты телом делать, так и некоторыми частями. Выполнение трюков оценивается по разным критериям. Егор Кузнецов, призёр соревнований по BMX

Аскар Акбулатов стал единственным чемпионом из Уфы на прошедших в Казани фестивале. На площадке победитель ярко выделяется своим шлемом.

Шлем обычный, с тюбетейкой. Просто они лежали рядом, я подумал – опа! На клей посажу и будет прикольно. Аскар Акбулатов, победитель соревнований по BMX

Соревнования в Казани проходили в самом большом крытом скейт-парке в России – «Урам». Уфимские ребята занимаются на единственном подобном объекте в республике на улице Гурьевской.

Спортсмены сейчас зачислены в школу. Соревнованиях прошли, разряды получили, сейчас уже будут на Россию выезжать. Притока глобально сильного нет, вернее есть, но не так много, как хотелось бы. На уровне России наши спортсмены призовые места должны забрать. Райман Фатхиев, тренер спортивной школы олимпийского резерва по велоспорту