Хоккейный клуб «Толпар» продолжает домашнюю серию матчей

Команда уже провела шесть встреч – две из них с «Авто» и «Чайкой», а также по одной с «Локо-76» и «Ладьёй». Подопечные Владимира Потапова сумели одержать три победы в шести матчах.

В последнем из них против нижегородской «Чайки» уфимскому коллективу помогал Ярослав Цулыгин, играющий в этом сезоне в «Торосе». Именно он стал автором первой шайбы. Уфимцы сумели перевернуть игру со счёта 0:2 и одержали победу 4:3.