В Башкирии прошли соревнования по жиму лёжа

В Кумертау прошли соревнования по жиму лежа. Это одна из главных дисциплин в пауэрлифтинге. Здесь правила простые: у каждого из атлетов есть три попытки, чтобы поднять штангу и удержать её. Побеждает тот, кому покорится максимальный вес. Первыми на помост вышли девушки. Среди участниц именитые спортсменки и новички. Римма Ибрагимова за полтора года тренировок дошла до разряда кандидата в мастера спорта. Вместе с тренером они составляют план работы на сезон.