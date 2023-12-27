В Башкирии прошёл турнир «Зимние старты» по греко-римской борьбе

В преддверии Нового года в Салавате прошел турнир «Зимние старты» по греко-римской борьбе. Участие приняли более 70 атлетов от 6 лет. По итогам турнира были определены призёры и победители в 17 весовых категориях. Это ежегодные соревнования, в которых за победу борются сильнейшие спортсмены из Салавата.