В Башкирии прошёл турнир «Зимние старты» по греко-римской борьбе

В преддверии Нового года в Салавате прошел турнир «Зимние старты» по греко-римской борьбе. Участие приняли более 70 атлетов от 6 лет. По итогам турнира были определены призёры и победители в 17 весовых категориях. Это ежегодные соревнования, в которых за победу борются сильнейшие спортсмены из Салавата.
Они не раз поднимались на пьедесталы почёта на соревнованиях различного уровня. После подведения итогов победителям и призёрам вручили грамоты и медали, а все участники стали обладателями новогодних подарков. «Зимние старты» стали заключительными соревнованиями в этом году.