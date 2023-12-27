Игорь Комаров исполнил новогодние желания двух детей из Башкирии

Осуществились мечты еще двоих детей. В рамках всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров исполнил желание семилетнего Алана Базитова и 15-летней Ульяны Горбуновой из Башкортостана.

Подарки вручил главный федеральный инспектор по региону Алексей Касьянов, который пригласил детей на представление «Щелкунчик» в Башкирский театр кукол. Юный житель города Туймазы, отец которого сейчас находится на СВО, попросил у «Елки желаний» радиоуправляемый танк, а Ульяна из Давлеканово очень хотела умную колонку. Оба желания исполнены.