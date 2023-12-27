В Уфе воспитанники школы греко-римской борьбы провели заключительное занятие в этом году

Открытая тренировка, новогодняя эстафета. Воспитанники школы греко-римской борьбы провели заключительное занятие 2023 года. На мероприятие пригласили Деда Мороза, пришел посмотреть на тренировку юных борцов и талисман Батыренок, а также впервые в сезоне в зал пустили родителей.

Поздравление от Деда Мороза на занятиях по греко-римской борьбе. Вместо внучки Снегурочки – талисман Батырёнок, а на ногах не валенки, а борцовки. Так проходит открытая тренировка для самых юных воспитанников республиканской спортшколы. Здесь ребята, которые занимаются первый и второй год. Мероприятие может стать доброй традицией. Оно проводится второй год подряд. Для родителей это уникальная возможность посмотреть, как проходит занятие. Ведь обычно мам и пап на тренировки не пускают.

Орзу Нозимов занимается классической борьбой второй год. Он пришел на тренировки вместе с младшим братом. Семилетний Тимур Гоголев только осваивает азы этого вида спорта. Он ходит на борьбу с сентября. Ярослав Герасимов пришел в спорт, чтобы быть похожим на трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина.

Ребята стали участниками новогодней эстафеты. Пока задания несложные. Кувырки, бег, приседания, они только начинают осваивать технические приемы, но уже научились делать бросок с колена.