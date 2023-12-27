В Уфе прошли испытания нового двигателя, построенного в ОДК-УМПО

В Уфе сегодня прошли испытания новейшего двигателя, который был построен на заводе ОДК-УМПО. В испытании приняли участие руководители госкорпораций "Ростех" и "Газпром", ОДК и представители Правительства Башкортостана.
На крупнейшем уфимском заводе сегодня стартовали испытания нового двигателя АЛ-41СТ, мощность которого составляет 25 МВт. Его разработкой занимались представители конструкторского бюро имени Архипа Люльки.
Новый двигатель создаётся в рамках соглашения между ПАО «Газпром», Госкорпорацией Ростех и правительством Башкирии о сотрудничестве в области разработки, освоения производства и применения индустриальных двигателей марки «АЛ», подписанного в 2021 году, напомнил управляющий директор ОДК-УМПО Евгений Семивеличенко.
Двигатель является ключевым элементом газоперекачивающих агрегатов, обеспечивающих необходимое давление при транспортировке газа по газопроводам. Он отличается экологичностью, имеет прогнозный ресурс не менее 120 тысяч часов. Оборудование такого уровня в России ранее не производилось, подчеркнули в пресс-службе Ростеха.
Новая силовая установка превосходит существующие аналоги по эффективности — ее расчетный КПД составляет 39,1% с возможностью поэтапного увеличения до 40%. При этом данный показатель у существующих двигателей такого же класса мощности не превышает 38,5%.
«Это двигатель нового поколения, и это первая отечественная разработка с такими техническими характеристиками, которые наша отрасль еще не знала. А это значит, что мы с вами сегодня делаем очень большой шаг вперед к нашему технологическому суверенитету в топливно-энергетическом комплексе. Газпром, Ростех и ОДК — это стратегические партнеры, а разработка этого двигателя, без сомнения, новая веха в расширении нашего сотрудничества. Убежден, что двигатель в скором времени станет серийной продукцией для Газпрома», — сказал председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер
Среди преимуществ АЛ-41СТ-25 - быстрая установка и ввод в эксплуатацию благодаря компактным размерам, меньшей по сравнению с аналогами массе и электронному блоку управления двигателем. Его отличает низкая эмиссия выбросов на уровне требований российских и международных экологических стандартов.
«Наша страна — лидер по запасам газа в мире. Производство оборудования для топливно-энергетического комплекса является стратегически важной задачей и входит в число приоритетных направлений работы Ростеха. Новая разработка Объединенной двигателестроительной корпорации сегодня начала стендовые испытания в Уфе. Это инновационный продукт с повышенными характеристиками эффективности, надежности, экологичности. Он создан в рекордно короткие сроки — всего за два года, несмотря на кратно возросшую загрузку наших предприятий. Каждая такая разработка — еще один шаг на пути к 100-процентной технологической независимости в топливно-энергетическом комплексе страны», — сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.
Прогнозный ресурс силовой установки составляет 120 тысяч часов с возможностью повышения до 150 тысяч. Эксплуатационная надежность АЛ-41СТ-25 достигается за счет применения отработанных на серийных двигателях АЛ-31СТ конструктивных элементов и технических решений.
«ОДК активно развивает направление индустриальных двигателей. Проект АЛ-41СТ-25 имеет приоритетный статус среди программ корпорации, также он включен в реестр инновационной продукции Газпрома. Первый опытный промышленный двигатель пятого поколения в России — это высокотехнологичный продукт, не уступающий по ряду ключевых характеристик лучшим мировым образцам в этом классе мощности. В дальнейшем на базе газогенератора новой силовой установки планируется создать целое семейство высокоэффективных газотурбинных приводов для газоперекачивающих агрегатов мощностью до 42 МВт», — сказал генеральный директор ОДК, член бюро Центрального совета ООО «СоюзМаш России» Вадим Бадеха.
О запуске испытаний нового двигателя в своих социальных сетей упомянул сегодня и Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. Он подчеркнул, что над созданием новой модели трудились сразу 26 тысяч человек, а двигатель по качеству не уступает мировым аналогам. Руководитель региона поблагодарил за сотрудничество с Башкортостаном генерального директора "Ростеха" Сергея Чемезова и председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера.
Опытно-промышленная эксплуатация первого двигателя АЛ-41СТ-25 пройдет в составе газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Арская» ООО «Газпром трансгаз Казань».
«Сегодня открыта новая страница в развитии флагмана промышленности Башкортостана — ОДК-УМПО. Считаю, что коллектив предприятия совершил трудовой подвиг — при большой плановой нагрузке в короткие сроки запускает испытания первого опытного образца двигателя АЛ-41СТ-25, — прокомментировал событие премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров. — Благодарю наших стратегических партнеров — Газпром, Ростех и ОДК за плодотворное сотрудничество и поддержку всех совместных проектов, которые реализуются на территории нашей республики».
О запуске испытаний нового двигателя в своих социальных сетей упомянул сегодня и Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. Он подчеркнул, что над созданием новой модели трудились сразу 26 тысяч человек, а двигатель по качеству не уступает мировым аналогам. Руководитель региона поблагодарил за сотрудничество с Башкортостаном генерального директора "Ростеха" Сергея Чемезова и председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера.