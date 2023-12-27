В Уфе прошли испытания нового двигателя, построенного в ОДК-УМПО

«Это двигатель нового поколения, и это первая отечественная разработка с такими техническими характеристиками, которые наша отрасль еще не знала. А это значит, что мы с вами сегодня делаем очень большой шаг вперед к нашему технологическому суверенитету в топливно-энергетическом комплексе. Газпром, Ростех и ОДК — это стратегические партнеры, а разработка этого двигателя, без сомнения, новая веха в расширении нашего сотрудничества. Убежден, что двигатель в скором времени станет серийной продукцией для Газпрома», — сказал председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер