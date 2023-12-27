ОДК-УМПО разрабатывает газотурбинные двигатели для станций «Газпрома»

Не имеет аналогов среди отечественных производителей. Сегодня в Уфе запустили в испытание первый опытный газотурбинный двигатель АЛ-41СТ. Перспективная разработка ОДК-УМПО создана для оснащения компрессорных станций «Газпрома».

В отличие от предыдущей модели мощностью 16 мегаватт, эта выдаёт 25, что открывает новые возможности для транспортировки голубого топлива. Мощнее двигатель – больше давления в газотранспортной системе. Стихия новой разработки – морские участки, протяжённые экспортные маршруты энергоресурса, современные газопроводы с ещё более высоким рабочим давлением.