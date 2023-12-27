В Уфе состоялось торжественное награждение, приуроченное ко Дню спасателя

В России сегодня отмечают День спасателя. С профессиональным праздником их поздравил глава республики. Радий Хабиров отметил, что спасательные подразделения являются надёжной оперативной службой по оказанию экстренной помощи и обеспечению безопасности, и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Сотрудников ведомства отличает профессионализм, решительность и мужество, а также готовность выполнить свой долг в самых опасных условиях, быстро прийти на помощь тем, кто оказался в беде. Он выразил уверенность в том, что спасатели и впредь останутся гарантом защиты жителей в чрезвычайных ситуациях.

Они выносят людей из огня, спасают утопающих и предотвращают трагедии. В Уфе состоялось торжественное награждение, приуроченное ко Дню спасателя. В списке почти 90 человек. Некоторые награждены указом Президента страны. Каждый из них внёс вклад в дело помощи людям, находящимся в бедствии. Серьёзным испытанием в этом году для них стали масштабные ландшафтные пожары. наряду с профессиональными спасателями огромную помощь в борьбе со стихией оказывали волонтеры, работники предприятий, журналисты, и просто неравнодушные жители.