Министр здравоохранения Башкирии принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний»

Министр здравоохранения республики исполнил заветные желания детей. Для этого ему даже пришлось на день уступить кресло маленькому преемнику и сесть за руль кареты скорой помощи. Айрат Рахматуллин принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний», благодаря которой осуществляются детские мечты.

Для того чтобы исполнять детские мечты, не обязательно иметь должность Деда Мороза. Министерские полномочия тоже вполне подойдут. Руководитель регионального Минздрава Айрат Рахматуллин переоблачается в сотрудника скорой помощи. Его коллега на сегодня – 8-летняя Алия. Девочка мечтала почувствовать себя частью медицинского десанта.

Это самая необычная медицинская бригада. Министр, главный врач центра скорой медпомощи и маленькая девочка с большим сердцем. Медиков за свои 8 лет Алия повидала не мало. Хрупкая девочка с железной волей.

Небольшое исключение для Алии. Спецсигналы и сирену медики включают только в экстренных случаях. На вызов эта бригада не спешит. Небольшой круг возле станции скорой помощи и экскурсия по салону. Почти оборудованная палата на колёсах.

А дальше встреча с возможным преемником. Молодой человек настроен серьёзно. Будущий министр Радмир Латыпов собирается совершить обход хирургического отделения. Как настоящему врачу ему подготовили халат, сел идеально. О высокой должности мальчик грезит не из-за амбиций, а ради своей восьмимесячной сестренки.

Мудрый не по годам и в свои 8 лет уже в курсе региональной повестки. Молодого врача встречает весь коллектив хирургического отделения РДКБ.

Радмир решил навестить маленьких пациентов и их родителей. Тем, кому предновогодние дни приходится проводить в больнице, доктор принёс немного праздничного настроения.

Своих возможно будущих коллег Радмир тоже не обделил. Налаживает отношения с коллективом.

Интересно, что в головах у наших маленьких детей возникает.Уже такие взрослые мысли, уже такая профориентация, поэтому будем всячески способствовать, помогать и покажем нашу систему изнутри. Очень приятно, получил большое удовольствие и отдаю капельку тепла, чтобы детские мечты исполнялись. Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан

Но встреча на этом не закончилась. Коллегу Айрат Рахматуллин пригласил в свой кабинет и предложил министерское кресло. Радмир зря время не терял и пообщался с заместителями руководителя ведомства. Придя к выводу – не всегда министры – это строгие дяди в костюмах.