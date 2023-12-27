В Уфе прошёл утренник для детей с ОВЗ

Утренник особенным ребятам. Для детей с ограниченными возможностями здоровья провели благотворительный новогодний праздник. Одним из организаторов выступил обычный уфимский пенсионер, о котором мы не раз делали сюжеты. Баянист дядя Юра собирает деньги во время уличных выступлений, а затем закупает на них подарки для детдомов.

Робко, но с большим интересом воспитанники сообщества «Дети света» наблюдают за происходящим. Это особенные ребята, с ограниченными возможностями здоровья и огромным рвением жить. Для многих из них – участие в новогоднем утреннике – большая радость, которую устроили для них неравнодушные взрослые.

На благотворительное мероприятие пришли около 20 подопечных сообщества. Они всё ещё верят в чудо и больше всего ждали Деда Мороза и Снегурочку. Дети танцевали, играли, пели и зажигали огни на Ёлке. И лучшей наградой была их искренняя радость.

На празднике был и еще один дед Мороз. Известный в Уфе баянист и благотворитель Юрий Иванов. Он, как всегда, оставил дела на потом, накупил подарков и пришёл сыграть для ребят известные детские песни. Пенсионер много лет помогает детям за счет средств, которые собирает на уличных представлениях.

Утренник прошёл в сотрудничестве с детским центром Алые Паруса. Владелец помещения давно занимается благотворительностью, поэтому и мимо этого праздника пройти не мог. Предоставил игровую комнату, зону для чаепития и подарки.

В преддверии Нового года добрые дела словно наполняются волшебством. Причём совершать маленькие чудеса под силу совершенно обычным людям. Для взрослых – небольшая малость, а для детей – праздник, который они запомнят надолго.