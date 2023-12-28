Из Башкирии в зону СВО отправился 106-й гумконвой

В зону СВО отправился последний в этом году, 106-й гуманитарный конвой. На помощь бойцам, а также жителям подшефного города Красный Луч выехали более 20 фур. В них – техника, пиломатериалы, инструменты, маскировочные сети, костюмы, продукты, посылки от родных и подарки к Новому году.

Груз доставят в детские дома и госпитали. Перед отправкой наградили участников колонны, которые уже не в первый раз ездят на территорию новых регионов страны для доставки конвоя.