В Башкирии стражи порядка помогли потушить полыхающий на стоянке автомобиль

Сообщение о загоревшемся автомобиле на одной из платных парковок Нефтекамска сотрудники экипажа ДПС и патрульно-постовой службы услышали по рации.

В пресс-службе ГИБДД по Башкирии уточнили, что именно в момент они находились рядом. Увидев, что пламя полностью охватило иномарку, они взяли у охранника стоянки лопаты и стали закидывать горящую машину снегом.